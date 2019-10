VeriFacts Automotive Announces ACE Awards Individual Finalists for March Taylor Award

VeriFacts Automotive, LLC has announced the individual finalists for the VeriFacts Automotive ACE Awards (Achievement in Collision Repair Excellence) for 2018-2019. The individual award, named the “March Taylor Award” in honor of industry leader March Taylor, is earned by individuals who contribute to the success of VeriFacts VQ facilities by excelling in their role. The five roles to be awarded this year are: Aluminum and Advanced Material Technician; Traditional Material Technician; Refinish Technician; Vehicle Damage Assessor; and Collision Repair Manager.

Each of the following individuals has been verified as an outstanding contributor to their organization by a VeriFacts technical inspector and coach. The winners of the March Taylor Awards will be announced later this year.

Aluminum and Advanced Material Technician

Enrique Arteaga, Caliber Collision, Oxnard, Calif.

Hernandez Bonito, Caliber Collision, Oxnard, Calif.

Tony Castellanos, Penske Ford La Mesa, San Diego, Calif.

Tony Coleman, AutoNation, Torrance, Calif.

Jorge Espana, Westside Body & Paint, Quartz, Calif.

Memo Godinez, Caliber Collision, Upland, Calif.

Hector Guzman, Caliber Collision, Valencia, Calif.

Monte Harris, Hamblins Body & Paint, Riverside, Calif.

Javier Hernandez, AutoNation, Torrance, Calif.

Roberto Hernandez, Caliber Collision, Upland, Calif.

Richart Humphreys, Hamblins Body & Paint, Riverside, Calif.

Ernesto Jaureugi, Ford Auto Body, Van Nuys, Calif.

Jesse Jimenez, AutoNation, Torrance, Calif.

Hector Jimenez, Ford Auto Body, Van Nuys, Calif.

Servando Lopez, Caliber Collision, Riverside, Calif.

Victor Markez, Fix Auto, Riverside, Calif.

Kyle Neely, Schaefer Auto Body, Crestwood, Mo.

Dan Nguyen, Caliber Collision, Oxnard, Calif.

Bill Postma, Caliber Collision, Riverside, Calif.

Jessie Ramos, Corona Auto Body, Corona, Calif.

Tony Robles, Caliber Collision, Oxnard, Calif.

Gilberto Rodriguez, Caliber Collision, Upland, Calif.

Edwin Ruiz, Westside Body & Paint, Quartz, Calif.

Jimmy Sabido, Fix Auto, Oxnard North, Calif.

Paco Salazar, Pride Auto Body, Valencia, Calif.

Alex Sanchez, Ford Auto Body, Van Nuys, Calif.

Chris Sandoval , Car Crafter’s, Albuquerque, N.M.

Sal Serna, Hamblins Body & Paint, Riverside, Calif.

Bruce Shoemaker, European Collision Repair, Sandy Springs, Ga.

Saul Sontoya, Caliber Collision, Thousand Oaks, Calif.

Armando Valdovinos, Corona Auto Body, Corona, Calif.

Reyes Valle, Caliber Collision, Riverside, Calif.

Peter Vejar, Fix Auto, Palo Alto, Calif.

Marcos Villareal, Corona Auto Body, Corona, Calif.

Josue Yool, North Ranch Bodycraft, Thousand Oaks, Calif.

Oscar Zamora, Pride Auto Body, Oxnard, Calif.

Rogelio Zuniga, Caliber Collision, Thousand Oaks, Calif.

Traditional Material Technician

Mike Acero, Caliber Collision, Valencia, Calif.

Jose Aguilar, Caliber Collision, Winnetka, Calif.

Jaimie Alvarez, Caliber Collision 14th St, Riverside, Calif.

Erick Andrade, Caliber Collision Northwest, Anaheim, Calif.

Sender Arevalo, Caliber Collision, Westlake Village, Calif.

Mario Arias, Class Auto Body, Long Beach, Calif.

Agustin Avila, 1st Certified Collision Center, San Bernardino, Calif.

Alex Avila, 1st Certified Collision Center, San Bernardino, Calif.

Akop Bakhchadzhyan, Ben Clymer’s The Body Shop, Yucaipa, Calif.

Saul Balaves, Caliber Collision, Riverside, Calif.

Garabet Bekarian, Caliber Collision, North Hollywood, Calif.

Justin Berkowitz, Caliber Collision, Van Nuys, Calif.

Dung Bui, Caliber Collision, Huntington Beach, Calif.

Arturo Burgos, Ben Clymer The Body Shop, Riverside, Calif.

Juan Carabjal, 1st Certified Collision Center, San Bernardino, Calif.

Isidro Cardenas, Caliber Collision, Anaheim, Calif.

Antonio Carrillo, Caliber Collision, Palmdale, Calif.

Manuel Casas, Fix Auto, Anaheim, Calif.

Jonathan Castaneda, Anaheim Auto Body, Anaheim Hills, Calif.

Jose Alfredo, Castillo Caliber Collision, Lake Forest, Calif.

Raul Chavez, Caliber Collision, Griffith Park, Calif.

Eudoxio Contreras, Caliber Collision 14th St, Riverside, Calif.

Luigi Contreras, Caliber Collision 14th St, Riverside, Calif.

Mike Dietz, Caliber Collision, Westlake Village, Calif.

Jorge Dominguez, Fix Auto, Oxnard South, Calif.

Scott Dorsey, Mahnke Auto Body, Golden, Colo.

Jose Escobar, Jim & Jack’s Collision Center, El Segundo, Calif.

Miguel Feliciano, Valencia Body Shop, Valencia, Calif.

Miguel-Angel Flores, Caliber Van Nuys, Van Nuys, Calif.

Jose Flores, Prestige Auto Collision, Mission Viejo, Calif.

Raul Fuentes, Jim & Jack’s Collision Center, El Segundo, Calif.

Ramon Galarza, Caliber Collision, Canyon Country, Calif.

Gabriel Gama, Beverly Hills Auto Body, Culver City, Calif.

Julio Garcia, Caliber Collision, North Hollywood, Calif.

Matilde Garcia, Fix Auto, Buena Park, Calif.

Demetrio Gavalas, Factory Collision and Restoration, Weymouth, Mass.

Cesar Gomez, Centre Pointe Collision, New Hall, Calif.

Carlos Gonzales, Ben Clymer’s The Body Shop, Moreno Valley, Calif.

Paulino Guzman, Fix Auto, El Mirage, Ariz.

Leonardo Gvisadale, Fix Auto, San Clemente, Calif.

Edward Hernandes, Caliber Collision, Canoga Park, Calif.

Sergio Hernandez, Brown Brothers Auto Body, Los Angeles, Calif.

Miguel Hernandez, Caliber Collision, Griffith Park, Calif.

Guillermo Herrera, Caliber Collision, Carson, Calif.

William Herrera, Caliber Collision Downtown, Riverside, Calif.

Jose Huerta, Beverly Hills Auto Body, Culver City, Calif.

Mike Keene, 1st Certified Collision Center, Moreno Valley, Calif.

Sarkis Khatcherian, Caliber Collision, Reseda, Calif.

Scott Kramer, Brown Brothers Auto Body, Los Angeles, Calif.

Larry Leyk, Fix Auto, Downey, Calif.

Carlos Lopez, Beverly Hills Auto Body, Beverly Hills, Calif.

Josue Lopez, Beverly Hills Auto Body, Beverly Hills, Calif.

Walter Lopez, Beverly Hills Auto Body, Beverly Hills, Calif.

Rafael Lopez, Caliber Collision, Covina, Calif.

Arthur Magdaleno, Fix Auto, National City, Calif.

Jose Martinez, Class Auto Body, Long Beach, Calif.

Fernando Martinez, Fix Auto, Tustin, Calif.

Arturo Montes, Huntington Park Collision Center, Huntington Park, Calif.

Robert Montez, Car Crafter’s North Valley, Albuquerque, N.M.

Buddy Moore, Class Auto Body, Long Beach, Calif.

Eduardo Mora, Anaheim Auto Body, Anaheim Hills, Calif.

Ed Morales, Caliber Collision, Valencia, Calif.

Ricardo Moreno, 1st Certified Collision Center, Redlands, Calif.

Aaron Moreno, Beverly Hills Auto Body, Beverly Hills, Calif.

Armando Nava, Hamblins Paint & Body, Riverside, Calif.

Rene Navarro, Centre Pointe Collision, New Hall, Calif.

Binh Nguyen, Caliber Collision, Carson, Calif.

Brian Nguyen, Fountain Valley Bodyworks Express, Fountain Valley, Calif.

Andres Nunez, Brown Brothers Auto Body, Los Angeles, Calif.

Felix Olvera, Centre Pointe Collision, Santa Clarita, Calif.

David Ortiz, 1st Certified Collision Center, Grand View Terrace, Calif.

Ignacio Ortiz, Caliber Collision, Canyon Country, Calif.

Manuel Palma, Caliber Collision, Huntington Beach, Calif.

Jose Perez, Fountain Valley Bodyworks Expres, Fountain Valley, Calif.

Mario Quintero, Fix Auto, Anaheim, Calif.

Mario Ramire, Fix Auto, Ontario, Calif.

Victor Rangel, Caliber Collision 14th St, Riverside, Calif.

Ruben Rivera, Fix Auto, Lancaster, Calif.

Luis Rizo, Fix Auto, Buena Park, Calif.

Tony Rocha, Caliber Collision, Santa Barbara, Calif.

Epigmenio Rodriguez, Caliber Collision Northwest, Anaheim, Calif.

Marvin Sac, Fix Auto, Chatsworth, Calif.

Hugo Salazar, Centre Pointe Collision, Santa Clarita, Calif.

David Sammons, Universal Collision, Tallahassee, Fla.

Mauricio Sanchez, Jim & Jack’s Collision Center, El Segundo, Calif.

Fabian Santonio, Caliber Collision, Van Nuys, Calif.

Alfonso Segura, Corona Auto Body, Corona, Calif.

Ken Sevier, Performance Collision, Fairfield, Ohio

Vagrig Shakhmalian, Caliber Collision, Reseda, Calif.

David Shubin, Fix Auto, Downey, Calif.

Marcos Sifuentes, Brown Brothers Auto Body, Los Angeles, Calif.

Jonas Solis, Caliber Collision, Covina, Calif.

Vincente Solis, Caliber Collision, Covina, Calif.

Pedro Solorio, Fix Auto, El Monte, Calif.

Jorge Tellez, Caliber Collision, Downtown Los Angeles, Calif.

Jose Tellez, Caliber Collision, Downtown Los Angeles, Calif.

Gabriel Tello, Caliber Collision, Covina, Calif.

Tony Trejo, Caliber Collision, Simi Valley, Calif.

Efren Trujillo, Pride Auto Body, Santa Clarita, Calif.

Rodrigo Urrutia, Fix Auto, Buena Park, Calif.

Jairo Vargas, Caliber Collision, Westlake Village, Calif.

Alejandro Vargas, Jim & Jack’s Collision Center, El Segundo, Calif.

Victor Vasquez, 1st Certified Collision Center, Redlands, Calif.

Paco Vasquez, Caliber Collision, Reseda, Calif.

Daniel Velez, Pride Auto Body, Mission Hills, Calif.

Rodrigo Villanueva, Caliber Collision, Canyon Country, Calif.

Tino Yanez, Caliber Collision, Riverside, Calif.

Masato Yuno, Caliber Collision, Huntington Beach, Calif.

Ralph Zamora, Global Collision, Garden Grove, Calif.

Miguel Zamudio, 1st Certified Collision Cente, Moreno Valley, Calif.

Refinishing Technician

Joaquin Ayala, Fix Auto Downtown, El Monte, Calif.

Dan Balaa, Fix Auto, Corona, Calif.

Franklin Barrios, Centre Point Collision, Santa Clarita, Calif.

Luis Beltran, Caliber Collision, Covina, Calif.

Jose Espiritu, Fix Auto, Tustin, Calif.

Edger Guzman, Fix Auto, Chatsworth, Calif.

Eric Hall, Rife’s Autobody, Westerville, Ohio

David Hoehler, Mahnke Auto Body, Golden, Colo.

Jose Jimenez, Fix Auto, Anaheim, Calif.

Wayne Leight, Corona Auto Body, Corona, Calif.

Artisteo Lopez, Brown Brothers Auto Body, Los Angeles, Calif.

Luis Martinez, Marina Auto Body, Inglewood, Calif.

Jose Mendez, Fix Auto Poway , San Diego, Calif.

Raul Molina, Fix Auto, National City, Calif.

Orlin Morales, Caliber Collision, Canyon Country, Calif.

Noe Morales, Pride Auto Body, Oxnard, Calif.

Jacob Morrow, Car Crafter’s Eastside, Albuquerque, N.M.

Armando Mujica, Beverly Hills Auto Body, Culver City, Calif.

Alfredo Sazo, Pride Auto Body, Mission Hills, Calif.

Collision Repair Manager

Alejandro Barcenas, Caliber Collision, Downtown Los Angeles, Calif.

Jeremy Beeman, Caliber Collision, Rancho Santa Margarita, Calif.

Morrie Chafouri, Beverly Hills Auto Body, Beverly Hills & Culver City, Calif.

Tony Dambrosi, Marina Auto Body, Inglewood, Calif.

Emory Davis, Universal Collision, Tallahassee, Fla.

Fernando Diaz, Caliber Collision, Canyon Country, Calif.

Ernesto Escobedo, Caliber Collision, Northwest Anaheim, Calif.

Ron Ferron, Fix Auto, Buena Park, Calif.

Richard Fish, Fix Auto, Tustin, Calif.

AJ Gaston, Fix Auto, Downey, Calif.

Hector Gonzalez, Caliber Collision, Covina, Calif.

Donald Gray, Fix Auto, Anaheim, Calif.

Robert Grisaffi, Centre Pointe Collision, Santa Clarita, Calif.

Jason Gruft, Beverly Hills Auto Body, Beverly Hills, Calif.

Rick Halopoff, Fix Auto, Buena Park & Downey, Calif.

Peter Hong, Fix Auto Downtown, El Monte, Calif.

Paul Joseph, Fix Auto, Chatsworth, Calif.

Richard Kizirian, Jim & Jack’s Collision Center, El Segundo, Calif.

Mike Lopez, Corona Auto Body, Corona, Calif.

Michael March, Fountain Valley Bodyworks Express, Fountain Valley, Calif.

Jason Mellott, Performance Collision, Fairfield, Ohio

Reyes Mojica, Beverly Hills Auto Body, Culver City, Calif.

Steve Morris Sr, Pride Auto Body, Van Nuys, Calif.

Keith Myers, Eurotech Refinishing & Collision, Bellflower, Calif.

Roger Ranjbar, Huntington Park Collision Center, Huntington Park, Calif.

Arbi Ranjbar, Huntington Park Collision Center, Huntington Park, Calif.

Peter Reszczynski, Fix Auto, Chicago, Ill.

Todd Sardella, Pride Auto Body, Mission Hills, Calif.

Robert Smith, Anaheim Auto Body, Anaheim Hills, Calif.

Brady Smith, Anaheim Auto Body, Anaheim Hills, Calif.

Randy Stabler, Pride Collision Centers, Van Nuys, Calif.

Ken Thayer, Carrillo & Sons Collision Center, San Diego, Calif.

Steve Vlaszof, Brown Brothers Auto Body, Los Angeles, Calif.

Tom Williamson, Marina Auto Body, Inglewood & Huntington Beach, Calif.

Vehicle Damage Assessor